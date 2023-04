Don en nature pour le « ZAKAT EL FITR »: Les religieux invitent aux musulmans à respecter les enseignements du Prophète (PSL)

En cette veille de Korité, le Zakat El Fitr alimente le débat. Au Sénégal, nombreux sont ceux qui préfèrent donner de l’argent plutôt qu’un don en nature. Une façon que n’apprécient pas certains religieux comme Oustaz Mass Thiam et Makhtar Sarr. Ces derniers invitent à s’inspirer de l’école d’Imam Malick qui promeut le don en vivres les plus utilisés dans le pays où a jeuné le musulman.

Le Zakat El Fitr marque la fin du Ramadan chez les musulmans. Ce don destiné aux démunis doit être fait en nature d’après les religieux. Pour Outsaz Makhtar Sarr, Imam Malick a dit qu’il ne faut pas l’évaluer en argent pour le don. « Le Prophète (PSL) l’a bien dit de même que l’école la plus célèbre. Cela ne veut pas dire que celui qui le fait ne sera récompensé. Il faut que nous nous inspirions de l’école d’Imam Malick au Sénégal donc nous nous sommes basés sur cela pour tenir de tels propos », précise-t-il. Il revient sur le sens de ce don. «C’est pour que le démuni puisse fêter comme tout le monde l’Aid El Fitr. Certains savants religieux ont dit qu’on ne peut pas le donner en argent. Certains donnaient du Tandarma, raisin ou mil. On ne doit pas remettre en cause les enseignements du Prophète. Il n y a de hadith dont on se peut fier pour expliquer cela. Mais ce don aide à valider le jeùn du musulman », explique-t-il.

Et de poursuivre : « Ceux qui disent qu’il faut donner de l’argent, le Hadith évoqué n’est pas sûr. Alors qu’on a un texte venant du prophète pour le don en nature. Le Sénégal s’inspire de l’école Imam Malick ». En ce qui concerne les sénégalais vivant à l’étranger, Oustaz Makhtar Sarr peuvent envoyer de l’argent pour le Zakat El Fitr. «Le don en nature est plus que recommandé et l’on nous apprend qu’en Europe l’argent est utilisé pour la construction de la mosquée ou sa réfection alors que le Zakat El Fitr est destiné aux démunis. On doit arrêter de dire que le don en nature ne sert à rien pour les démunis. On peut comparer cela par exemple lors du pèlerinage le pèlerin fait le sacrifice d’Abraham et donner la viande aux démunis, cela ne veut pas dire que le pèlerin doit donner de l’argent aux démunis. Si on doit donner uniquement de l’argent pour l’aumône, cela n’est pas basé sur la religion. Car le jour de la Korité personne ne peut empêcher aux nécessiteux de demander de l’aumône. Encore une fois, c’est très simple, il faut un don en nature et pas de l’argent. En tout cas tout le monde est d’accord qu’avec le don en nature, c’est très recommandé alors que pour l’argent il n y a pas de Hadith par rapport à cela », martèle-t-il.

Embouchant la même trompette, Oustaz Mass Thiam soutient les propos de son prédécesseur. Pour lui, le don en nature est recommandé suivant les préceptes de l’Islam. « Le Prophète a prescrit de la nourriture pour que les nécessiteux puissent l’utiliser après le Ramadan mais si on peut donner ensuite de l’argent, ce serait bien aussi comme une aumône », dit-il. Il est d’avis que le Zakat El Fitr ne doit pas transiter. « Ceux qui sont à l’étranger doivent le donner dans le pays qu’ils ont jeûné», précise-t-il. Il indique que le père de famille peut le donner pour sa famille basé au pays à partir de là où il a jeûné.

Pour l’Europe, c’est évalué à 7 Euros », renseigne-t-il. Oustaz Mass Thiam laisse entendre que l’on doit le donner avant la prière, dépassée cette étape ce sera juste de l’aumône. «On peut le donner deux jours avant la Korité ou la veille. L’objectif de ce don est de faire valider notre jeun et d’éponger nos pêchés pendant le Ramadan », dit-il.

NGOYA NDIAYE