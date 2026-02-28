Donald Trump confirme la mort d’Ali Khamenei

Le président américain a confirmé la mort du guide suprême iranien sur son réseau social Truth.

« Khamenei, l’un des personnages les plus malfaisants de l’Histoire, est mort. C’est justice non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour tous les Américains et les citoyens de nombreux pays à travers le monde qui ont été tués ou mutilés par Khamenei et sa bande de voyous sanguinaires », a déclaré Donald Trump samedi soir sur son réseau social Truth, confirmant une information qui circulait.

Le président israélien avait affirmé plus tôt qu’il y avait « de nombreux signes » qui indiquaient que le guide iranien ait été tué. « Trente bombes » ont été larguées sur le complexe résidentiel du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, pendant l’attaque sur l’Iran menée par Israël conjointement avec les Etats-Unis, a annoncé la chaîne 12 de la télévision israélienne.

« Ce matin, nous avons détruit dans une attaque surprise le complexe du tyran Khamenei au coeur de Téhéran » et « il y a de nombreux signes que ce tyran n’est plus », a déclaré M. Netanyahu.