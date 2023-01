Drame de Sikilo : ce que vont toucher les victimes et leurs familles

Considéré comme le plus violent accident routier au Sénégal,le drame de Sikilo restera à jamais gravé dans les mémoires. De nombreuses pertes en vies et une centaine de blessés poussant le gouvernement à prendre des mesuresdrastiques pour éviter qu’un tel drame se reproduise. A côté de ces mesures, le gouvernement a aussi décidé d’apporter une aide à chaque victime. En effet, selon le gouverneur William Manel,les victimes de l’accident vont recevoir entre un et deux millions de francs Cfa chacun, en guise de soutien.«Une enveloppe de 200 millions de francs Cfaest dégagée pour soutenir les familles. Chaque blessé va recevoir un million de francs Cfa, en guise de soutien. Pour les personnes décédées, leurs familles vont recevoir deux millions de francs Cfa», a précisé le chef de l’exécutif régional.

294 poches de sang à Kaffrine et 70 à Kaolack collectées

Selon William Manel, une commission régionale de suivi et d’accompagnement des victimes a été mise en place pour faire la répartition de cette enveloppe dégagée par le gouvernement, à travers le ministère du Développement communautaire.«Nous compatissons entièrement avec les victimes et rassurons que toutes les dispositions seront prises pour leur prise en charge tant sanitaire que psychologique», a assuré Manel qui magnifie par la même occasion «le rôle important» joué par les populations qui, dit-il, n’ont «ménagé aucun effort pour sauver des vies en donnant leur sang».Revenant sur les élans de solidarité notés lors de ce douloureux évènement, William Manel renseigne que pour faciliter la prise en charge d’urgence des blessés, il a été collecté 294 poches de sang à Kaffrine et 70 autres à Kaolack, auprès de donneurs volontaires.