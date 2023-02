Du Café, des Beignets et Fataya: Tout un arsenal pour faire face au froid

En cette période de froid, nombreux sont les citoyens qui sont à la recherche d’un peu de chaleur. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Si certains achètent du café pour se réchauffer, d’autres boivent du lait ou du café au lait. Ce qui arrange bien les vendeurs de café et autres.

Au marché Hlm, les lieux sont animés durant la journée même en cette période de froid. Commerçants et vendeurs de tissus, d’ustensiles de cuisine, propriétaires de boutiques, chacun tente à sa manière d’attirer la clientèle. De même, les voitures et les piétons se disputent la chaussée. Ce qui crée un embouteillage monstre. Il est 10h au moment où le soleil se fait désirer. Un décor indescriptible qui pousse les usagers à se réchauffer de temps en temps. Avec ce froid qui ne fait pas l’affaire de tout le monde, elle arrange plusieurs commerçants comme les vendeurs de café et les vendeuses de amuse-bouche . Tous travaillent pour gagner leur vie et profitent de cette période de froid pour faire fructifier leur business. Bineta Diouf, vendeuse de fataya ici au marché HLM.

Interpellée, elle se confie : « je vends des fataya le matin et le soir dans ce marché depuis plusieurs années et je gagne bien ma vie avec cette activité. Avec cette période de fraîcheur, je vends le triple de ce que je vendais pendant l’été car si la nourriture que nous mangeons est chaude alors cela peut nous réchauffer pour quelques minutes. Le froid n’est certes pas agréable mais moi en tout cas c’est en cette période que je profite de l’occasion pour mieux faire des bénéfices », explique -t-elle.

Toujours dans cette même catégorie, Astou Diop vendeuse de beignets a aussi donné son avis sur la question. « Moi et mes sœurs nous vendons des beignets le matin mais aussi le soir. Avec ce froid, la vente se passe plutôt bien. Les bénéfices augmentent et nous sommes très satisfaites de notre métier. Malgré les inconvénients, avec cette forte fraîcheur, les vendeuses de beignets sont satisfaites», témoigne-t-elle toute souriante.

Si les vendeuses d’amuse-bouche se frottent les mains, non loin du marché Hlm, d’autres excellent dans la vente de café. C’est le cas de Alassane Diallo qui selon lui, y trouve bien son compte. « Depuis ce matin, la vente marche comme d’habitude. j’ai vendu beaucoup de tasses de café ; avec cette période de fraîcheur, le café est un bon moyen pour se réchauffer. Je préfère la fraîcheur à la chaleur », ironise le vendeur.

Lutter contre la fraîcheur, tous les moyens sont les bienvenus. Les commerçants reconnaissent par ailleurs que les affaires marchent bien. Avec cette période , la demande est plus forte.