Du nouveau dans le meurtre de Kiné Gaye

La garde à vue de Khassim Ba, accusé d’avoir tué de 37 coups de couteau sa collègue Kiné Gaye, gérante d’un multiservices à Pikine Rue 10, a été prolongée. Le présumé meurtrier sera déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye demain, mercredi, pour assassinat et acte de barbarie. Il risque la prison à vie. En effet, Kiné Gaye poignardée de 37 coups de couteau dans son box est décédée suite à des « multiples plaies pénétrantes thoraco-abdominales et au niveau des membres supérieurs et inférieurs, associées à de nombreuses lésions viscérales et une hémorragie interne et externe massive.

