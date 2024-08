Eau et Assainissement: Des concertations au niveau territorial annoncé par le ministre

Le Sénégal se prépare vers l’organisation de larges concertations sur l’Eau et l’Assainissement, en partant du niveau territorial au niveau central, afin de disposer d’un diagnostic fiable et inclusif du secteur et de proposer les stratégies appropriées pour la prise en charge durable des préoccupations des Sénégalaises et Sénégalais.

De grands projets sur l’Eau et l’Assainissement sont en gestation au Sénégal. D’ailleurs selon les dernières informations, des concertations sont en vue à la fin du mois d’octobre 2024. Les autorités informent qu’à la fin de ces concertations multi-acteurs, une la nouvelle Lettre de Politique sectorielle de Développement conforme à la vision du PROJET en matière d’Eau et d’Assainissement, ainsi qu’un Programme National d’Accès Sécurisé à l’Eau et à l’Assainissement sera élaboré.

Dans la même dynamique, ils informent qu’ils lancerons, aussitôt après, les chantiers des Grands Transferts d’Eau, des Autoroutes de l’Eau et de tous les grands travaux pour donner corps à la Vision de SEM Bassirou Diomaye Faye de faire de l’eau le principal pilier de la transformation structurelle, de la souveraineté alimentaire et du développement économique et sociale du Sénégal.

A cet effet, ils promettent au peuple Sénégalais un accès équitable et durable à l’eau. Nous veillerons, conformément au principe d’équité territoriale, à la desserte en eau potable de l’ensemble des localités riveraines du Lac de Guiers, ainsi que des villages et communes traversés par les canalisations à poser dans le cadre du Grand Transfert d’Eau, et des autres types de transferts d’eau à partir de champs captant vers les grandes villes laisse t-ils entendre.

Les autorités assurent que les équipes travaillent actuellement, jour et nuit, à mettre en place les dispositifs techniques et institutionnels, à préparer les études pour lancer les travaux dans les prochains mois. La première phase des Grands Transferts sera livrée en 2029.