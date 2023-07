EDUCATION: Yacine Fall, Une élève qui décroche son Bac avec la mention « Très Bien »

Yacine Fall, une élève de la série S2 du lycée de Ndande, a obtenu son baccalauréat avec la mention « Très Bien », a-t-on appris du proviseur de cet établissement, Khady Diédhiou.

« Nous ne sommes pas du tout surpris par les performances de Yacine FALL au baccalauréat parce que, de la seconde à la classe de terminale, elle n’a jamais eu une moyenne semestrielle en-deçà de 17 », a-t-elle confié dans un entretien téléphonique avec l’APS.

« Yacine Fall est une très brillante élève, disciplinée et timide, et très effacée, qui s’est toujours distinguée par ses bonnes notes à l’école », a ajouté Mme Diédhiou, faisant part de sa fierté de voir le lycée de Ndande et l’académie de Louga ainsi honorés.

Khady Diédhiou précise que Yacine Fall a obtenu le bac « avec une moyenne de 17,96 sur 20 », soulignant qu’elle « voulait faire le concours d’entrée au lycée d’excellence de Diourbel, parce qu’elle était la meilleure élève du Sénégal à l’issue de l’examen du Brevet de fin d’études élémentaires (BFEM), mais elle avait un problème de papiers ».

« C’est pourquoi nous sommes doublement fiers d’elle, parce qu’elle ne s’est pas laissée décourager par ce rêve qui ne s’était pas réalisé, car elle est restée à Ndande auprès de sa famille, en se concentrant sur ses études, et aujourd’hui, ses résultats feront parler d’elle », a conclu Mme Diédhiou.