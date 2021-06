Effondrement d’un immeuble en Floride : 99 personnes disparues

Les autorités américaines étaient toujours sans nouvelles jeudi de 99 personnes après l’effondrement spectaculaire dans la nuit d’un immeuble résidentiel près de Miami, faisant redouter un lourd bilan pendant que les secours fouillent les décombres.

Au moins une personne a trouvé la mort dans cette catastrophe pour l’heure inexpliquée.

102 personnes ont été localisées […] et elles sont en sécurité, a dit lors d’une conférence de presse Daniella Levine Cava, la maire du comté de Miami-Dade.

Nous sommes encore sans nouvelles d’au moins 99 personnes, a-t-elle ajouté, précisant que l’agence américaine de gestion des situations d’urgence (FEMA) avait été appelée à la rescousse.

Une vingtaine de ressortissants d’Amérique latine figurent parmi les personnes portées disparues.

Parmi les disparus figurent de nombreux ressortissants de pays d’Amérique latine, dont neuf Argentins, trois Uruguayens et six Paraguayens. La soeur de la première dame du Paraguay, Silvana Lopez Moreira, et sa famille sont concernés, a confirmé le ministre paraguayen des Affaires étrangères, Euclides Acevedo.