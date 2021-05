El Hadji Malick Gueye alerte Macky sur les complots contre Mariama Sarr

Le comportement de certains responsables du parti présidentiel manifesté à l’endroit du Ministre Mariama Sarr n’est pas du goût d’El Hadji Malick Gueye de Lat Mingué. Dans une récente sortie, l’ancien député libéral s’en prend vertement aux détracteurs de la Mairesse de Kaoalack et, non sans interpeller le Chef de l’État Macky Sall:”Je ne comprends pas cette haine que certains responsables de la mouvance présidentielle au niveau de Kaoalck et, notamment, de soit-opérateurs économiques nourrissent envers Madame le ministre Mariama.Jaloux du travail remarquable qu’elle est en train de faire au niveau du Saloum, ils veulent la saboter coûte que coûte et , aucune circonstance n’est râté par ces méchants cons pour s’adonner à leur sale boulot.Ils vont jusqu’à manœuvrer des jeunes pour lui mette en mal avec les populations.La preuve, récemment, lors de la visite du ministre de la pêche et de l’économie maritime, M.Alioune Ndoye au marché au poisson de Kaoalck. Il faut qu’ils arrêtent”, s’écrie l’ancien Président de la Fédération départementale PDS de Kaoalck.Le Coordonnateur du mouvement “And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal”, d’interpeler le Président Sall:” J’interpelle directement le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall pour qu’il raisonne ces abrutis.Aujourd’hui, Madame Mariama Sarr cristallise les espoirs de tout le Saloum. Elle est honnête, sérieuse, courageuse et franche dans ses convictions.Elle ne triche pas contrairement à ceux qui s’agitent, aujourd’hui .Ils envoient des gens dans les émissions interactives (“Wax Sa Xaalat”) pour dire des insanités sur cette bonne dame .Nous leur disons : Stop ! Cette opération de dénigrement ne passera pas. La seule préoccupation de Madame Mariama Sarr, c’est de travailler à élargir et massifier le parti présidentiel”, s’est expliqué El Malick.