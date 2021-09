El Hadji Malick Gueye (Lat Mingué):” Baba Ndiaye mérite d’être reconduit à la tête du Conseil départemental de Kaolack

Lors d’une sortie médiatique, hier, dans son fief politique de Lat Mingué (dép. Kaolack ), El Hadji Malick Gueye se dit très favorable à la reconduction de M. Baba Ndiaye à la tête du Conseil départemental de Kaolack. A en croire l’ancien député libéral et, non moins, leader du mouvement “And Suxaali Sine Saloum And Sénégal “: “Notre mouvement, après avoir “voté” Madame Mariama Sarr pour la Mairie de Kaolack, fixe son dévolu sur M. Baba Ndiaye pour le Conseil départemental.Ce dernier a un bilan très reluisant à la tête de cette institution. Il y a beaucoup fait. En outre, M.Baba Ndiaye est une valeur et une compétence sûre.Il ne cesse de faire preuve d’un engagement sûr et sincère envers le Président de la République. Il ne trichent pas. Sa fidélité et sa loyauté n’ont jamais été prises à défaut. Il mérite amplement d’être reconduit à cette station départementale “, a fait savoir El Hadji Malick Gueye. Et il poursuit sa thèse :”Tout le département de Kaolack a ressenti , aujourd’hui, les nobles actions du Président Baba Ndiaye. Il n’est jamais dans les petites querelles de clocher . C’est un homme de défi,de conviction et de vision. La preuve, il a été primé dans son domaine et ce, plusieurs fois, grâce à son expertise avérée et son ingéniosité prouvée. Je demande au Président de la République de le soutenir davantage. Lui seul et Mariama sarr peuvent faire bouger les lignes , ici, dans le Saloum. On ne change pas un cheval gagnant”.

