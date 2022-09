El Hadji Malick Guèye ( Lat Mingué): »A Kaolack, le leadership de Mariama Sarr ne souffre d’aucun doute… »

El Hadji Malick Guèye lance un coup de pied dans la fourmilière des détracteurs de Madame Mariama Sarr. L’ancien député libéral de Lat Mingué se dit prêt à faire face aux comploteurs-

lobbyistes qui font montre, selon lui, d’une méchanceté gratuite à l’égard de la nouvelle Ministre de la Formation professionnelle de l’apprentissage et de l’insertion. Il les invite à faire profil bas et à accepter le destin: « Madame Mariama Sarr est une valeur sûre. Elle est l’âme de l’Alliance Pour la République (APR) à Kaolack. En dépit des coups bas, des complots, lobbies et autres combines, elle a su tenir. Sa reconduction comme Ministre est la consécration de ses efforts innombrables consentis en faveur des populations.

Son leadership ne souffre d’aucun doute. Le Président Macky ne s’est pas trompé de choix. Il vient de récompenser le mérite en faisant fi des adeptes de la médisance. Les comploteurs et autres lobbystes doivent donc faire profil bas car le leadership de Mariama Sarr est incontestable dans le Saloum », s’est expliqué El Hadji Malick Guèye. Et il convoque les dernières consultations électorales et l’apport incontestable de la Mairesse sortante de Kaolack : »Aux élections locales, l ‘APR et ses alliés avaient perdu avec un écart de plus de 26.000 voix contre « And Nawlé And Liguèy » de Serigne.

Aux élections législatives, grâce à Madame Mariama Sarr, la tendance s’est renversée avec Papa Demba Bitèye en le portant à 1200 voix . Kaolack Commune avait subi une raclé mais, au niveau départemental, Lat Mingué Commune a sauvé l’honneur avec un écart de plus 1800 voix. Notre mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal » de concert avec le Dr Macoumba Diouf, avait pesé de tout son poids. A Ndiédieng Commune, par exemple, on a mis en défaite le Maire de Yewwi Askan-Wi. C’est aussi de souligner le travail extraordinaire de Papa Demba Bitèye ».