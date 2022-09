El Hadji Malick Guèye : »Mimi fait honte au Saloum et à toutes les femmes

Volée de bois vert sur la tête d’Aminata Touré dite Mimi. L’ancien député libéral originaire de Lat Mingué, El Hadji Malick Guèye est des premiers à réagir après le divorce entre l’ancienne cheftaine du gouvernement et le Président de la République Macky Sall. Dans une note, il dit: »Madame Aminata Touré fait honte au Saloum et à toutes les femmes du Sénégal et ailleurs. Pour de simples prébendes, elle hurle sa colère de manière honteuse. Elle a toujours bénéficié des promotions de haute facture de la part du Chef de l’Etat. On se demande pourquoi avoir agi de la sorte. Elle est vraiment indigne et ingrate. Elle est une anti-valeur », tonne le Président du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal ». El Hadji Malick Guèye d’avertir: »Le fait que Mimi prend ses distances avec le pouvoir ne me surprend pas. Elle sait, je sais. Son compagnonnage avec le Président Macky n’a jamais été fait sous le sceau de la sincérité ni de la franchise. Qu’elle sache que le Saloum ne lui donnera aucun iota. Nous, nous sommes 100% Macky et entendons l’accompagner pour la réussite de ses immenses ambitions pour l’émergence du Sénégal ».

