El Hadji Malick Guèye salue la décision de Pape Diop et déclare: »Idy est sincère dans ses relations avec Macky… »

« Je salue la décision de Pape Diop qui consiste à rejoindre la Coalition BBY. C’est un bon choix. Idrissa Seck, quant’à lui, est un homme très sincère en relation, loyal et fidèle. Il ne triche pas. Son compagnonnage avec le Président de la République est marqué du sceau de la sincérité ». Tel est l’avis de l’ancien député libéral El Hadji Malick Guèye. Selon le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal », le Président Macky doit s’approcher davantage de l’ancien Maire de Thiès dans l’intérêt du Sénégal. C’est une personne recommandable. Deux fois, il est sorti deuxième de l’élection présidentielle mais, il a tout laissé pour venir soutenir l’élan de développement de notre chère nation. « Il est un homme d’Etat accompli. Il n’a aucune ambition sinon travailler à la réussite des programmes et projets du régime en place. Idrissa Seck n’est jamais dans les petites querelles. Il a un amour profond pour le Sénégal. Le Président Macky doit lui faire encore confiance pour développer ce pays. Aujourd’hui, toutes les énergies positives doivent converger pour tirer le Sénégal vers l’émergence socio-économique. Je lance un appel pour que Macky ouvre les yeux sur les hypocrites politiques qui veulent avancer masquer « , invite l’ancien Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack et ,non moins, ex- Conseiller du Président Me Abdoulaye Wade pour le Proche et le Moyen Orient.

