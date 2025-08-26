Election FSF : Tout sur le recours de Mady Touré

Partager Facebook

La coalition MT2025 et son candidat Mady Touré ont officiellement déposé ce lundi matin un recours auprès de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Cette démarche fait suite à la publication du procès-verbal de la commission électorale, après les élections qui s’étaient tenues le 2 aout 2025, jugé entaché d’irrégularités majeures par le camp de Mady Touré.

Depuis le 7 août, MT2025 avait volontairement choisi de s’abstenir de toute communication publique, préférant attendre la sortie du document officiel pour agir dans le cadre légal. Désormais publié et transmis à plusieurs membres de la Fsf, le procès-verbal confirme, selon eux, les soupçons de manquements graves au respect de la transparence et de l’éthique électorale.

Le camp de Mady Touré cite notamment un exemple marquant : lors du deuxième tour, le candidat n’apparaît pas dans le décompte des suffrages exprimés, alors que 509 voix sont comptabilisées sur 510 votants. Pour la coalition, cette anomalie illustre les « irrégularités flagrantes » qui entachent le scrutin.

Conformément aux textes en vigueur, un recours légal a donc été déposé. La coalition appelle la Fsf à agir pour défendre l’intérêt du football sénégalais, dans le respect des règles et de la transparence.

Dans son communiqué, MT2025 précise qu’aucune autre déclaration ne sera faite pour l’instant en dehors de ce canal officiel. « La transparence et la sincérité restent nos priorités, elles seules garantissent l’avenir et la dignité de notre sport », conclut la note.