Election Présidentielle 2024: Papa Eugène Abdou Latif « Barbier » ou le rêve d’un 5ième président 

Le Réseau Africain Kepaaru Askanwi entend bien jouer sa partition lors de la prochaine présidentielle de février 2024. Papa Eugène Abdou Latif Barbier son leader s’active pour être au bercail. Ce natif de la ville de Saint-Louis qui a fait ses humanités dans la banlieue Dakaroise, précisément à Pikine a décidé de réconcilier les forces vives de la Nation. Il entend briguer le suffrage des sénégalais et d’être élu 5 ème président.

La présidentielle aiguise bien des appétits. Et le leader du Réseau Africain Kepaaru Askanwi en est bien conscient. Ce dernier dit avoir réunis les conditions optimales pour devenir le 5ème président de la République du Sénégal à l’issue du scrutin présidentiel du 25 février 2024. Avec une idéologie centriste (Askanwiste), Papa Eugène Abdou Latif Barbier mise déjà sur « la refondation de la République Sénégalaise, l’éducation, l’agriculture, la pêche et l’élevage à développer à grande échelle, la transformation des produits locaux et halieutiques. » Bref, une transformation structurelle de l’économie sénégalais avec comme base, l’industrialisation des différents pôles du secteur informel.

Investi le 6 mai 2023 dernier à l’issue de la tenue d’une assemblée générale, il est décrit comme le candidat « de la jeunesse et la grande surprise de 2024 » pour un changement positif du Sénégal. » Le social reste un des axes important de son programme en particulier « pour contribuer au bien-être des populations, particulièrement les femmes et les jeunes. » Papa Eugène Abdou Latif Barbier envisage de mettre en œuvre « un programme de cinq cent mille logements au bénéfice des populations, l’érection d’écoles polycliniques pour la protection sociale des acteurs du secteur informel à travers les 46 départements du pays. »

Initiateur de la Grande marche africaine, Papa Eugène Abdou Latif Barbier va fouler le sol sénégalais après un long séjour au Maroc où il a monté plusieurs entreprises pour aider les Sénégalais candidats à l’émigration dont la plupart sont en détresse au Royaume Chérifien.

MOMAR CISSE