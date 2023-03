Élection Présidentielle de 2024: Mary Teuw Niane officialise sa candidature

Dans une déclaration de presse tenue ce lundi 20 mars dans un l’hôtel de la place, Mary Teuw Niane a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 . L’ancien ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et leader du mouvement pour la transformation nationale (MTN/MOTNA) a dévoilé quelques parties de son programme notamment l’éducation, la santé, la souveraineté économique…

C’est désormais officiel, Mary Teuw Niane sera candidat à l’élection présidentielle de 2024. C’est du moins ce que l’on peut retenir de sa déclaration d’aujourd’hui. L’ex membre du parti au pouvoir a décidé de voler de ses propres ailes pour aller à la conquête de la magistrature suprême. Professeur de mathématiques de base, Mary Teuw Niane compte appuyer sa gouvernance du Sénégal sur la science.

En effet, le mathématicien veut faire du numérique son socle de développement. « Je m’appuierai sur le numérique, le digital, les technologies de l’information et de la télécommunication (TIC) pour asseoir la transparence partout où le besoin se fera sen- tir, pour dématérialiser les procédures et faciliter l’accès à des services de proximité, développer l’enseignement à distance et la télécommunication », a-t-il déclaré.

Mary Teuw Niane estime que le Sénégal est très en retard et s’engage à faire du Sénégal le premier pays numérique d’Afrique avant dix ans selon ses dires. Outre le numérique, l’ancien ministre prévoit également d’apporter des réformes en profondeur dans l’éducation. À cet effet, il se dit favorable à l’intégration de nos langues nationales dans les écoles et la valorisation de nos valeurs cardinales de culture en passant par l’éducation religieuse. Ainsi, pour Mary Teuw Niane, l’accès à l’eau potable, l’éradication de l’analphabétisme, l’accès à l’électricité et l’accès à l’internet sur tout le territoire sont autant de problèmes qu’il compte régler au bout de cinq ans.

Le professeur de mathématiques a décliné plusieurs ambitions parmi lesquelles, on retrouve la volonté de faire du Sénégal, avant dix ans, un des vingt premiers pays au monde producteurs de bus, de camions, de motoculteurs et de machines-outils. Mais également, l’ancien membre de l’Apr prévoit de faire de la diaspora la quinzième région du Sénégal en facilitant le retour au pays des Sénégalais de l’exté- rieur et en renforçant leur participation active aux affiaires du pays selon lui. Ainsi, pour ce qui est de la problématique de l’emploi, Mary Teuw Niane prévoit la mise en place d’un programme intitulé

« Niax Jëriniou Ngir defar Sunu Ëlëk » qui aura la particularité de faire des jeunes, les bâtisseurs du pays voire les acteurs clés de leur propre avenir d’après lui. C’est d’ailleurs dans cette pers- pective qu’il veut faire de la formation des jeunes, la clé de voûte de lutte contre le chômage. Sur un autre registre, le professeur de mathématiques a aussi abordé la question du troisième mandat qui occupe actuellement le centre des débats. Selon lui, l’actuel président de la république ne peut être candidat à l’élection présidentielle de 2024 car la constitution a déjà tranché si on s’en tient à ses propos. Le candidat déclaré à l’élection présidentielle veut du faire du Sénégal un pays libre et souverain « Je suis le candidat du Sénégal libre de toute tutelle, qui fait en toute circonstance confiance à ses filles et fils, qui est souverain dans ses prises de décisions et profondément panafricaniste », a-t-il conclu.