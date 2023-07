Élection présidentielle de février 2024: Aïda Mbodj officialise sa candidature

En marge du congrès d’investiture organisé par l’Alliance Nationale pour la Démocratie/And Saxal Ligueey ce dimanche, Aïda Mbodj, soutenue unanimement par les membres de son parti, a exprimé son vœu d’aller conquérir les suffrages des Sénégalais en 2024. L’ancienne ministre sous Wade promet, entres autres, d’apporter des réformes majeures dans le fonctionnement de la justice, de prendre en considération l’emploi et la formation, de restaurer l’Etat de droit…

C’est officiel ! Aïda Mbodj est candidate déclarée à l’élection présidentielle de 2024. Devant ses militants et sympathisants venus massivement assister au congrès d’investiture, la présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie/And Saxal Ligueey a été investie comme candidate dudit parti pour la conquête du pouvoir en 2024. Aïda Mbodj estime que sa candidature va participer à hausser le leadership féminin « Notre objectif est de briguer la magistrature suprême. J’accepte et déclare solennellement ma candidature. C’est une candidature qui sera une consécration et qui va hisser le leadership féminin très haut. Nous endurerons tous ensemble et dans la rigueur pour aboutir à nos fins », a-t-elle déclaré sous les acclamations de la foule.

La présidente du conseil départemental de Bambey estime qu’elle a les « épaules suffisamment larges » pour occuper la plus haute fonction du pays au regard de son parcours et de son expérience. Aïda Mbodj explique ainsi que les axes de son programme pour l’élection présidentielle de février 2024 tournent en grande partie autour de la restructuration de l’économie, de la prise en compte de l’environnement, du développement, de la sécurité et de la restauration de l’État de droit. Poursuivant son argumentaire sur son programme, la candidate déclarée à l’élection présidentielle de 2024 promet d’apporter des réformes majeures dans le fonctionnement de la justice.

Dans ce même ordre d’idées, Aïda Mbodj révèle qu’elle organisera des États généraux de la justice si toutefois elle est élue pour dit-elle, renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire. Mais également, l’emploi des jeunes et la formation occuperont une place importante dans sa gestion des affaires selon elle. L’accès à l’électricité et à la terre, la prise en charge des personnes vulnérables et le renforcement de la santé sont entres autres, quelques aspects du programme de la présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie/And Saxal Ligueey. Évoquant la situation d’Ousmane Sonko qui est actuellement sous résidence surveillée et avec qui, elle partage la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, Aïda Mbodj indique que le leader du Pastef est une « chance » pour la démocratie sénégalaise et demande la levée immédiate du blocus de son domicile. La candidate déclarée termine par plaider pour la libération des « détenus politiques ».

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)