Elections Législatives 2024: Me Sidiki Kaba envoi ses « FÉLICITATIONS » au membre du PASTEF et à Ousmane SONKO

Les récentes élections législatives ont marqué un tournant historique pour le Sénégal. À cette occasion, je tiens à adresser mes félicitations les plus sincères au parti Pastef et à son leader, le Premier Ministre Ousmane Sonko, pour leur éclatante victoire. Ce succès reflète la volonté populaire et réaffirme l’engagement du peuple sénégalais en faveur de la démocratie et du changement pacifique.

Le Sénégal a toujours été une terre de démocratie et d’État de droit en Afrique. Une fois de plus, les Sénégalais ont démontré leur maturité politique en choisissant leurs représentants dans un climat de sérénité. Le déroulement pacifique de ces élections est une victoire collective pour la nation entière, car il consolide notre réputation de modèle démocratique sur le continent et au-delà.

En tant qu’ancien Premier Ministre, je salue également l’engagement des citoyens, qui, malgré les défis sociaux et économiques, ont exercé leur droit de vote avec responsabilité. C’est une preuve éclatante que notre peuple reste fidèle aux idéaux républicains.

Aux nouveaux élus à l’Assemblée nationale, je formule mes vœux de succès. Le Sénégal traverse une période de transformations majeures et nécessite une gouvernance marquée par la rigueur, l’inclusivité et une vision à long terme. Les attentes des populations sont élevées, et il est impératif que ces nouvelles figures politiques traduisent les aspirations populaires en actions concrètes pour relever les défis de l’heure.

Enfin, cette victoire du Pastef doit être perçue comme une opportunité pour renforcer l’unité nationale. Au-delà des divergences politiques, il est essentiel que les acteurs politiques collaborent pour garantir la stabilité et le progrès du Sénégal. Les intérêts de la nation doivent toujours primer sur les clivages partisans.

Je reste convaincu que, sous la conduite du Premier Ministre Ousmane Sonko, cette nouvelle législature sera marquée par un élan de réformes et un engagement renouvelé en faveur du bien-être de tous les Sénégalais.

Que Dieu bénisse le Sénégal et guide ses nouveaux dirigeants vers le succès et la prospérité !

Par Me Sidiki Kaba, Ancien Premier Ministre