Élections législatives: Cheikh Kanté appelle à l’unité pour une victoire éclatante de Benno

La « Plateforme des forces de l’émergence » s’est réunie ce jeudi sous l’égide de Cheikh Kanté, ministre d’État pour discuter sur des sujets relatifs à l’actualité nationale notamment les élections législatives à venir. Ce dernier appelle à la mobilisation pour soutenir le président Macky Sall au soir du 31 juillet.

Regroupant à son sein la grande majorité des acteurs politiques, militants et sympathisants de la mouvance présidentielle ainsi que la jeunesse, la plateforme des forces de l’émergence s’est engagée à prêter main forte à son leader le président Macky Sall par le biais de Cheikh kanté pour des résultats écrasants aux élections législatives à venir. Dans son allocution, le ministre d’État, Cheikh kanté, n’a pas manqué d’alerter la jeunesse à prendre ses responsabilités en ayant le sens de retenu et de résister aux manipulations. Il invite par ailleurs les militants de la coalition BBY à une forte remobilisation pour les batailles à venir.

Gamou Fall, parlant au nom de la plateforme est revenu sur les réalisations et projets initiés par le Président Macky Sall depuis son accession à la Magistrature suprême, en 2012. Des réalisations qui selon elle laissent dire qu’il est le meilleur chef de l’Etat que tous les pays rêvaient d’avoir. «Il a un programmes innovants pour le pays.

Et cela se traduit par le Plan Sénégal Émergent (PSE) qui est réel au regard des grandes performances de notre économie. Également de grandes avancées de l’inclusion sociale, de la territorialisation des politiques publiques, de la systématisation de la gestion axée sur les résultats et de la reddition des comptes, de la promotion d’une gouvernance sobre et vertueuse, de l’excellente prise en charge de la question sécuritaire on été noté, se réjouit-elle.

Avant d’indiquer que les Sénégalais doivent lui accorder une majorité absolue à l’Assemblée nationale pour lui permettre de continuer le travail important qu’il a commencé pour le pays.

ASTOU MALL