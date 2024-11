Élections Législatives: Pastef Ouest-Foire mobilise et appelle à la non-violence

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre, Pastef Ouest Foire a fait une caravane de soutien à leur tête de liste, Abass Fall. Sous la houlette de leur responsable de cellule, Carmeline Diémé, ces partisans d’Ousmane Sonko appellent à une campagne sans violence.

Pastef Ouest-Foire a sillonné hier les grandes artères de leur localité. Selon la responsable de cellule, Carmeline Diémé, ils ont mobilisé pour recevoir la tête de liste départementale de Dakar, Abass Fall. « Cette caravane a sillonné les grands artères de notre localité. Nous sommes confiants de notre victoire dans notre localité. Notre siège reçoit chaque jour des gens qui veulent adhérer et nous faisons aussi des portes à portes, voir les délégués de quartiers et les habitants », dit-elle. Sur le bilan à mi-chemin de leur campagne, Mme Diémé indique qu’il est satisfaisant. » Nous avions gagné à plus de 70% pendant la Présidentielle.

Actuellement, nous voulons terminer en beauté avec l’engagement des militants. Ouest Foire fait partie de la commune de Yoff avec plus de 25 mille habitants sur une superficie de 500 hectares habitables sans compter la zone non habitable à côté de l’aéroport avec 54 cités. Pastef Dakar est très représentatif à la mairie de Dakar », martèle-t-elle. Elle n’a pas manqué de regretter les incidences notées au début de la campagne électorale. « Le premier jour, nous avons eu des tensions au niveau de la boulangerie jaune.

La situation est rétablie maintenant. Nous appelons à la stabilité et la paix des cœurs. Ce pays appartient à tous. Ce n’est pas nécessaire de cultiver la violence pendant les campagnes électorales. Nous lançons un message de paix que le meilleur gagne. Nous souhaitons que notre leader gagne », lance-t-elle. Sur ceux qui quittent leur parti politique pour rallier Pastef, Carmeline Diémé estime que c’est une bonne chose de donner la majorité à Pastef pour pouvoir dérouler son projet. « Cela ne sert à rien de donner le pouvoir et qu’ils y ait des blocages dans leur gestion. Nous voulons une Assemblée de rupture avec des femmes et hommes de valeurs qui vous représenter le peuple et non un leader politique », conclut-elle.

NGOYA NDIAYE