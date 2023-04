Elections Présidentielles 2024: La lettre de Wade à Macky, 3eme mandat…

Me Abdoulaye Wade est préoccupé par les menaces qui guettent le pays, notamment avec la polémique du 3e mandat. Selon Doudou Wade, l’ancien président a écrit une lettre à l’actuel pour lui dire de ne pas écouter ses proches qui lui conseillent de faire le forcing.

Dans sa dernière correspondance adressée au chef de l’Etat, le père de Karim Wade a suggéré à Macky Sall, en tant que président de la République, d’écouter tout le peuple et de ne pas écouter surtout les va-t-en-guerre. Autrement dit, certains de son entourage ou proches qui lui demandent de forcer le 3e mandat et de faire face au peuple.

Selon Doudou Wade, il y a une maladie qui pique un président en fin de régne. Les anciens présidents comme Senghor, Me Abdoulaye Wade et Abdou Diouf l’ont goûté et Macky ne va pas échapper.

En tant qu’un ancien responsable du pouvoir, on voit venir avec Macky., a-t-il fait savoir . Et d’ajouter : « Certains de son entourage lui disent que tout est possible, notamment avec l’armée, le pouvoir, l’argent, en plus du soutien des présidents comme Erdogan… »