Elhadj Malick Gueye Latmingué tire sur Mimi Touré

Voilà une femme qui n’a aucune reconnaissance envers ceux qui l’ont toujours aidé à se relever de ses chutes politique. Je suis l’une des personnes les mieux indiquées à le dire. Pour avoir vaincu avec elle l’une des moments les plus difficiles de ma vie de responsables politiques. Mimi Touré ne peut en aucune manière ébranler personne dans l’échiquier politique du Sénégal. Cette Dame n’a aucune base sur l’ensemble du territoire national. Elle doit tous ses postes de responsabilité à son Excellence le Président Macky Sall. Fort de tout cela personne ne doit s’attarder sur ses show dont le seul but est de manipuler l’opinion publique.

C’est le moment de lui dire qu’elle nous trouvera sur son chemin car nous n’allons jamais accepter qu’une trompeuse comme elle se frayer un chemin pour demain amener tout un peuple dans des regrets interminables. J’avais averti le parti avant les élections législatives afin qu’elle ne soit pas tête de liste. Après les élections également j’ai averti le parti afin qu’elle ne soit pas Présidente de l’assemblée nationale. Mimi Touré n’a jamais cru au Président Macky Sall ainsi son seul but à été toujours de détruire l’apr. A présent qu’elle est entrée de plein pieds dans ses œuvres Bby doit se lever comme un seul homme pour lui barrer la route. Dixit Elhadj Malick Gueye Latmingué président du mouvement soxaly sine Saloum and ak Sénégal, ancien député et président de la fédération départementale PDS de Kaolack.