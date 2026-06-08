Elle accuse son propre père d’attouchements sexuels

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À Yeumbeul, une affaire de violences sexuelles présumées sur mineure secoue le quartier. Le 2 juin, K. Sy a porté plainte contre son mari Amadou Ndiaye, au nom de leur fille C. Ndiaye, 14 ans, pour pédophilie présumée, tentative de viol et attouchements sexuels. Affaire choc, des vidéos compromettantes retrouvées chez le père

Selon la plainte, la jeune fille dit avoir subi à plusieurs reprises des gestes déplacés de son père au cours de l’année 2026. Elle aurait fini par en parler à sa mère après avoir craqué.

Entendue par les enquêteurs, rapporte Libération, la mineure affirme avoir vécu chez son père pour ses études, en raison de la proximité de son école, avant que la situation ne bascule.

Elle dit avoir été contrainte de dormir dans sa chambre, puis soumise à des demandes humiliantes, dont des vérifications de virginité et des enregistrements de ses parties intimes, en plus d’attouchements nocturnes.

Entendu, Amadou Ndiaye, 42 ans, reconnaît être le père de la jeune fille. Il affirme ne pas avoir vécu sous le même toit qu’elle, mais l’enquête a révélé sur son téléphone des vidéos et images compromettantes. Confronté à ces éléments, il a admis qu’elles montraient bien sa fille. L’enquête se poursuit.