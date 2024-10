Elon Musk et Vladimir Poutine discuteraient en secret depuis 2 ans : Le Kremlin dénonce « une information absolument fausse »

Un article du Wall Street Journal publié jeudi 24 octobre a jeté un pavé dans la mare en affirmant que des échanges réguliers entre Elon Musk, le patron de SpaceX et Tesla, et Vladimir Poutine, le président russe, auraient lieu depuis fin 2022. Des responsables anonymes occidentaux et russes évoquent des discussions sur des sujets variés, allant de questions personnelles à des enjeux géopolitiques et commerciaux.

Le Kremlin, par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, a démenti l’ensemble de ces affirmations, déclarant qu’il s’agissait « d’une information absolument fausse ». Selon lui, un unique échange téléphonique entre Poutine et Musk a eu lieu « avant 2022 », et il portait exclusivement sur des technologies d’avenir et des domaines d’innovation prometteurs.

Il a même laissé entendre que la publication de cet article pouvait être une manœuvre électorale américaine, alors que la campagne pour l’élection présidentielle bat son plein jusqu’au 5 novembre.

Le Kremlin dément ces informations

Des révélations qui soulèvent des inquiétudes en matière de sécurité nationale aux États-Unis, d’autant qu’Elon Musk détient une habilitation top secret en raison de ses activités avec SpaceX, qui lance des fusées pour la Nasa et le Pentagone.

Et pour cause, selon le Wall Street Journal, Vladimir Poutine aurait demandé au milliardaire de ne pas activer Starlink, qui permet de donner accès à internet via le satellite, dans la région de Taïwan dans une volonté d’apaisement envers Pékin.