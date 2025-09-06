« En équipe de France, il y a onze noirs »: la sortie polémique de Pierre Ménès

Pierre Menes a refait parler de lui. Invité d’une émission intitulée Bistro Libertés, l’ancien journaliste sportif de L’Equipe et de Canal+ a déploré l’absence – selon lui – de joueurs blancs dans le football en rappelant une anecdote déjà racontée il y a quelques années sur CNews.
« Je suis désolé de le dire parce que c’était la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des noirs »
« On était dans un débat à Cnews et j’ai juste pris de façon très candide l’exemple de mon fils que, dans mon univers de père, j’avais eu envie de mettre au foot », rappelle-t-il après avoir été invité à le faire par le présentateur. « Alors que très franchement, il n’avait aucune aptitude pour ça… Il faut dire les choses comme elles sont: il était même profondément nul. Après, il s’est mis au basket et il était beaucoup plus doué. »