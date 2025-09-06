« En équipe de France, il y a onze noirs »: la sortie polémique de Pierre Ménès

Pierre Menes a refait parler de lui. Invité d’une émission intitulée Bistro Libertés, l’ancien journaliste sportif de L’Equipe et de Canal+ a déploré l’absence – selon lui – de joueurs blancs dans le football en rappelant une anecdote déjà racontée il y a quelques années sur CNews.

« Je suis désolé de le dire parce que c’était la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des noirs »

« On était dans un débat à Cnews et j’ai juste pris de façon très candide l’exemple de mon fils que, dans mon univers de père, j’avais eu envie de mettre au foot », rappelle-t-il après avoir été invité à le faire par le présentateur. « Alors que très franchement, il n’avait aucune aptitude pour ça… Il faut dire les choses comme elles sont: il était même profondément nul. Après, il s’est mis au basket et il était beaucoup plus doué. »

Après avoir déclenché quelques sourires dans le public assistant à l’émission, Ménès a poursuivi. « Je l’ai mis à Torcy, club très connu d’Ile-de-France qui a formé des joueurs pros comme Mourad Meghni », rappelle-t-il. « Et au bout de trois entraînements, mon fils dit: ‘je n’y vais plus’. Il avait 11 ans et me dit: ‘ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon et ils ne prennent pas la douche avec moi, je me casse’. Évidemment – je suis désolé de le dire parce que c’était la vérité – dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des noirs. » Un sous-entendu applaudi par le public.