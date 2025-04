En garde à vue à la gendarmerie de Mbour, la femme enceinte tente de s’évader

Partager Facebook

Sokhna Cissé a tenté de s’évader de la brigade de gendarmerie de Mbour où elle était en garde à vue. Pourtant, elle est en état de grossesse très avancé. Le jour des faits, «au milieu de la nuit, alors qu’elle est enfermée dans sa cellule, elle tente de fausser compagnie à ses gardiens», renseigne L’Observateur en relayant cette rocambolesque histoire dans son édition de ce jeudi 10 avril. Le journal poursuit son récit : «Croyant le pandore [en faction] endormi, Sokhna réussit à ouvrir sa cellule. Elle se dirige vers l’une des fenêtres de la brigade pour sauter de l’autre côté et prendre la fuite. En pleine action, elle est prise la main dans le sac par le gendarme en question.» Sokhna Cissé a été arrêtée pour vol présumé commis à Joal en mars dernier, en plein Ramadan. En provenance de Mbour, elle s’est invitée à un récital de Coran au quartier Santhie 2 à Joal. Celui-ci était organisé par une expatriée nommée Marie Émilie Diouf qui, en séjour au Sénégal, a profité du mois béni pour commémorer la disparition de ses parents. Arrivée à l’entrée de la maison, Sokhna Cissé fait croire à un maçon croisé sur les lieux qu’elle venait pour la cérémonie. Mais au lieu de rejoindre le salon où se déroulait le récital, elle prend les escaliers et accède à la chambre de l’émigrée. L’Observateur rapporte qu’elle réussit à s’emparer de bijoux en or avant de fondre dans la nature. Malheureusement pour elle, poursuit le journal, le frère de la victime soupçonne l’intruse qui a subitement disparu. Il alerte sa sœur, qui se précipite dans sa chambre et découvre le vol. Après des recherches infructueuses dans le quartier pour retrouver la femme enceinte, le frère de Marie Émilie Diouf fonce à la gare routière de Joal. Il retrouve Sokhna Cissé à bord d’un véhicule de transport en commun en partance pour Mbour. Coincée, la mise en cause clame son innocence. Elle est mise à la disposition de la gendarmerie de Mbour. Même si les bijoux n’ont pas été retrouvés sur elle. Sokhna Cissé a été jugée devant le tribunal d’instance de Mbour. Reconnue coupable de vol, elle a été condamnée à six mois ferme et à verser à Marie Émilie Diouf 223 000 francs CFA, représentant le prix des bijoux affiché dans les factures brandies par la victime. L’Observateur signale que la mère de famille est une récidiviste, récemment emprisonnée pour le même délit.