En garde à vue, il réclame du chanvre indien aux policiers

Une scène pour le moins surréaliste s’est déroulée au commissariat central de Ziguinchor. Un suspect interpellé pour une violente agression à l’arme blanche a stupéfait les policiers en réclamant, dès son placement en garde à vue, de fumer du chanvre indien.

Selon L’Observateur, les faits remontent à mercredi dernier. M. Diop, âgé de 41 ans, a été arrêté après avoir poignardé A. Guissé, un cordonnier de 35 ans, à proximité immédiate du commissariat. La rapidité de l’intervention des forces de l’ordre a permis son interpellation quasi immédiate sur les lieux, tandis que la victime, grièvement blessée, a été évacuée vers l’hôpital où son état a été stabilisé.

La demande inhabituelle du mis en cause n’a pas été prise à la légère par les autorités judiciaires. Elle oriente désormais l’enquête vers deux hypothèses, à savoir l’analyse de l’état psychologique du suspect afin de déterminer sa lucidité au moment des faits, ou l’existence d’une addiction sévère.

Cette seconde piste suggère que sa dépendance aurait pu altérer son discernement au point de reléguer au second plan la gravité d’une tentative d’homicide. En fin de compte, ces éléments pourraient peser lourdement dans l’appréciation judiciaire de ce dossier complexe, théorise le quotidien du Groupe futurs médias.