En prison: Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly MBACKE maltraité , selon des proches

L’ancien responsable de Bokk Gis Gis vit de moments difficiles en prison. Il ferait l’objet de sévices de la part des gardes pénitenciers, selon ses proches. En effet, selon le membre du PASTEF et responsable à Touba, Moustapha DIOUF Lambaye, Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly MBACKE aurait été maltraité par les gardes.

« Depuis des jours on entend dire que Serigne Abdou Bara Dolly MBACKE est stressé. On lui mène la vie dure en prison. Donc sur ces entrefaites moi et Serigne Assane MBACKE on est allé le voir en prison et on a discuté avec lui. Et il nous a dit de sa propre bouche, lorsqu’on faisait le rappel des prisonniers, arrivé à son tour, il a répondu par MBACKE.

Les pénitenciers lui ont dit : ‘ici il n’y a pas de MBACKE qui tienne’. Après cela, il y a eu une altercation entre lui et les gardes pénitentiaires juste pour l’humilier, le maltraiter. Et nous, nous pensons qu’ils font tout cela pour combattre le mouridisme, affaiblir l’électorat pour les législatives », dénonce-t-il.

Par ailleurs, considérant son statut de député, il déplore le fait qu’il soit mis dans une chambre avec plus d’une centaine de personnes en « paquetasse » alors que des députés comme lui de l’APR « bénéficient de très bonnes chambres et reçoivent des visiteurs dans des salles ».