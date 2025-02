En visite aux gares de Touba et de Mbacké: Le Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT) déroule son programme de visites dans les gares routières.

Partager Facebook

Une mission du Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT) conduite par son Administrateur, M. Bara SOW, était à la gare routière de Touba et de Mbacké le samedi 8 février 2025. La délégation était forte de plusieurs agents du Fonds. En effet, ce dernier a débuté son programme national de visites dans les gares routières du Sénégal, Monsieur Mandiaye Faye, Directeur de la Circulation et de la Mobilité à la Direction générale des Transports routiers (DGTR) du Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) était également de la partie.

À la faveur des échanges avec les acteurs, M. Bara Sow s’est davantage imprégné de l’organisation et du fonctionnement des gares routières dans les localités de Touba et Mbacké. La tournée se poursuivra dans toutes les régions du Sénégal. Elle permet d’établir un état des lieux exhaustif et d’intégrer scrupuleusement les préoccupations des acteurs dans les plans d’action en vue de la modernisation du secteur.

Messieurs Baye NDOYE et Mame Mor DIOP, respectivement président de la gare routière de Touba et président départemental de la gare routière de Mbacké, ont soulevé des questions liées à la vétusté du parc des véhicules de transport, aux besoins de financement et de formation des acteurs, à l’inexistence de contrat légal de travail des chauffeurs et au déficit de professionnalisation dans un secteur aussi stratégique de l’Économie nationale.

Par ailleurs, d’autres préoccupations relatives à la discrimination dans l’octroi des financements pour le renouvellement du parc, à la dégradation des infrastructures, à l’urgence de la modernisation des gares routières, aux problèmes de salubrité et d’éclairage, et à la désorganisation du secteur aggravée par la concurrence déloyale ont retenu l’attention de la délégation.

Face aux multiples interrogations des acteurs, M. Mandiaye Faye, Directeur de la Circulation et de la Mobilité à la DGTR et M. Bara Sow, Administrateur du FDTT, ont apporté des réponses, insistant ainsi sur l’urgence de la modernisation des gares routières, sur le renouvellement du parc et l’impérieuse nécessité de professionnalisation des acteurs.

Dans le même sillage, M. Bara SOW a expliqué aux nombreux acteurs présents dans les deux rencontres, la mission du FDTT de contribuer au financement de la modernisation des systèmes de transports publics. Il a, par ailleurs, informé l’assistance des conditions d’éligibilité auxdits programmes, précisant que « Désormais, les critères d’équité et de transparence seront respectés à la lettre, conformément à la volonté des autorités ». Ce n’est pas pour rien que le secteur du transport est en bonne place dans le nouveau programme de référentiel des politiques publiques « Sénégal Vision 2050 », a-t-il conclu.