Encore des billets noirs saisis

Les saisies de faux billets explosent. Après les billets noirs saisis entre Colobane, Mermoz-Vdn et Cambérène, la police a effectué une autre grosse prise hier jeudi matin. Selon les infos de Libé, les limiers ont mis la main sur 1295 coupures de billets noirs en format de 50 dollars et 350 en format de 50 euros. La saisie a été effectuée à Wakhinane. Plusieurs bouteilles de mercure, destinées au lavage de billets noirs ont retrouvées lors d’une perquisition chez le mis en cause principal. Ce dernier et ses deux complices ont été arrêtés à l’unité 26 des Parcelles Assainies et à Ouest Foire.

