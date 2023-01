Energies Renouvelables: Industrialiser les villes africaines dans un monde en transition

Au début de la révolution industrielle au 18ème siècle en Grande-Bretagne, l’énergie utilisée était principalement la vapeur d’eau, produite par la combustion de charbon. Au cours du 19ème siècle, le charbon était la principale source d’énergie utilisée pour alimenter les machines industrielles. À la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, l’électricité est devenue une source d’énergie importante pour l’industrie, remplaçant progressivement la vapeur d’eau. Au cours du 20ème siècle, d’autres sources d’énergie comme le pétrole, le gaz naturel et l’énergie nucléaire ont également été utilisées pour alimenter l’industrie.(Energies Renouvelables)

Le terme révolution industrielle, désigne le passage d’une société fondée traditionnellement sur l’agriculture et l’artisanat, à une économie reposant sur la production mécanisée et à grande échelle de biens manufacturés ; une société commerciale et industrielle dont l’idéologie est technicienne et rationaliste. L’industrialisation se réalise avec des machines. Les machines ont besoin d’énergie pour fonctionner. Si l’énergie ne constitue pas le seul facteur du développement industriel, il en est le plus fondamental. Une énergie abondante, sûre et moins chère attirera tous les investissements pour la production industrielle.

Globalement, les énergies fossiles continuent d’être développées à travers le monde, leur avenir est cependant condamné par les accords globaux signés au niveau mondial. L’Agenda 2030 ou les Objectifs de Développement Durable (ODD) par exemple, prévoit que la production des énergies renouvelables dépasse celle des énergies fossiles d’ici 2030 au mieux ou à la fin du siècle en 2100. Les événements climatiques extrêmes (Vagues de chaleur, Ouragans et typhons, Inondations, sécheresse, Incendies de forêt, etc.), les pandémies et les violences extrémistes et les conflits armés se conjuguent souvent pour rappeler à tous, de la nécessité de trouver impérativement une alternative à l’utilisation des énergies fossiles. Il est important de noter que ces événements climatiques extrêmes peuvent être amplifiés par le changement climatique et qu’il est crucial d’agir rapidement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre pour préserver la santé de la planète à long terme.

Tous les pays développés ont un plan précis vers l’objectif de développement d’énergies propres en vue de se préparer pour la disparition progressive des énergies fossiles. On parle de « Green Deal » pour l’Union Européenne, « Green New Deal » pour les USA, etc. Un résumé rapide des objectifs de ces plans par pays est présenté ci-après :

– UE : Transition vers une économie circulaire à faibles émissions de carbone et réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie renouvelables, et promotion de l’agriculture et de la biodiversité durables ;

– Japon : Promouvoir une croissance à faible émission de carbone et durable, améliorer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et réduire les déchets et les émissions provenant des transports et de l’industrie ;

– Royaume-Uni : Atteindre des émissions nettes de carbone nulles, améliorer l’efficacité énergétique et accroître l’utilisation des énergies renouvelables, et investir dans les infrastructures et les technologies vertes ;

– Chine : Accélérer la transition bas carbone, promouvoir un développement vert et bas carbone, et améliorer l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement ;

– États-Unis : transformation vers une économie durable à faible émission de carbone, réduction des émissions de gaz à effet de serre, promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, et résolution de problèmes tels que la justice environnementale, l’eau et l’air purs et l’accès à la nature. Il faut souligner que l’enjeu pour les pays développés est énorme. Ils doivent transformer l’énorme patrimoine industriel aux normes des énergies renouvelables et adapter un style de vie sociale basé sur les énergies moins chères mais polluantes.

L’Afrique qui dispose de l’ensemble des ressources minières stratégiques indispensables au développement de ces énergies propres ne doit pas rater cette révolution à venir.

LE MONDE EST ARRIVE A UN CONSENCUS SCIENTIFIQUE SOLIDE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE MALGRE LES OPPOSITIONS ET LES CAMPAGNES DE DESINFORMATION

Le consensus scientifique sur le changement climatique s’est formé dans les années 1980 avec le rapport Brundtland en 1987 et a été solidifié dans les années 1990 avec le sommet de la terre à RIO en 1992 et l’adoption d’accords historiques sur l’environnement (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Convention sur la diversité biologique et Convention sur la lutte contre la désertification).

En 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé par l’Organisation des Nations Unies (ONU) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour évaluer les preuves scientifiques sur le changement climatique. Leur première évaluation, publiée en 1990, a conclu que les activités humaines étaient la cause principale du réchauffement climatique observé. Depuis lors, le GIEC a publié de nombreux rapports qui ont confirmé et renforcé cette conclusion.