Enseignement Supérieur: Les étudiants du CURI suspendent les cours jusqu’à nouvel ordre

Les étudiants de la Promotion 1 du Centre Universitaire de Recherche et de formation aux Technologies de l’Internet(CURI) ont tenu un point de presse ce mercredi 15 Février à l’UCAD 2 de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour dénoncer leurs mauvaises conditions d’étude. Ces étudiants qui se sont retrouvés en masse ce matin ont crié leur ras-le-bol et disent remplir tous les critères préposés au suivi la dite formation.

Mouhamed Sow, le Délégué des étudiants du CURI et porte-parole du jour est accompagné de plusieurs étudiants : « C’est qu’il y’a un problème, tous ces étudiants que vous voyez ici sont victimes d’une ‘’réorientation’’ faite par le Directeur des affaires pédagogiques (DAP) sans une raison valable. On nous a réorienté dans le domaine numérique sans accompagnement et aucune préoccupation n’est manifestée à notre égard», martèle-t-il avec désolation à l’entame de son propos. Interrogé sur le pourquoi de la tenue de ce point de presse, le porte-parole de poursuivre : «Nous voulons faire savoir au Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation que nous réclamons le droit d’étudier.

En 2021, nous étions réorientés dans l’Institut du CURI pour une formation professionnelle sans nous avertir. Ainsi, nous avons vu que dans leur publicité l’Institut va devoir nous encadrer jusqu’en Master. C’est pour cette raison que nous réclamons le Bac + 5, l’équipement des nouveaux bacheliers, la révision de notre système, une amicale, la codification des étudiants, entre autres. Tout ce que nous voulons c’est d’étudier et si rien n’est fait d’ici lundi, nous allons poursuivre en mettant en place un nouveau plan d’action», menace-t-il.

A l’en croire, les autorités administratives n’ont pas tenu leur promesse et ceci est en grande partie responsable de leur mauvaise condition d’étude. «On avait besoin des ordinateurs avec des clés de connexion internet mais jusque-là rien de tout cela n’a été fait, il n’y a que des promesses à n’en pas finir. Donc nous sommes réunis aujourd’hui pour réclamer nos droits et ceux-ci ne sont rien d’autre que d’étudier comme tous les étudiants du Sénégal. Nous méritons notre baccalauréat comme tout autre étudiant. Et puis on nous avait proposé une formation professionnelle de deux années, mais actuellement nous sommes à la fin de ladite formation et le constat est que nous n’avons pas assimilé les compétences escomptées. Nous réclamons simplement de poursuivre notre formation jusqu’en Master, mais aussi nous avons besoin des ordinateurs et des clés de connexion internet pour les nouveaux bacheliers», rappelle Mouhamed Sow le Délégué des étudiants du CURI. «Nous signalons que nous sommes orientés depuis deux ans sans pouvoir bénéficier des codifications, aucun d’entre nous n’est codifié dans ce Campus, ce qui n’est pas normal puisque nous remplissons toutes les conditions nécessaires. Nous devons codifier comme tous les autres étudiants, c’est tout ce que nous réclamons. On a essayé de discuter avec les autorités de l’UCAD, mais ça n’a pas abouti et jusqu’à présent elles n’ont pas réagi. Dès lors, nous lançons un appel à toutes les autorités de l’UCAD à savoir le Ministre de l’Enseignement Supérieur, le Recteur et les Doyens des Facultés afin que nous puissions étudier tranquillement», poursuit-il.

Selon toujours ces étudiants, Il n’y a pas de blocage des examens comme annoncé préalablement, mais c’est qu’ils ont jugé nécessaire d’arrêter les cours devant certaines conditions difficiles d’étude : «Ce n’est pas un blocage des Examens mais nous avons décidé d’arrêter les cours donc c’est un boycott qui vient de prendre effet et va subsister tant qu’il n’y aura pas de consensus. On en a parlé avec le Directeur ainsi qu’avec notre Directeur des affaires pédagogiques (DAP), mais jusqu’à présent ils n’ont pas réagi. Et malheureusement, nous sommes au second semestre de notre deuxième année d’étude et nous n’avons toujours pas pu le terminer. En ce moment même ils ont déjà envoyé des mails pour nous faire savoir que nous sommes arrivés au terme de la formation et que c’est la fin des études». Pour finir, Mouhamed Sow de relever toutes les difficultés qu’ils font face avant de promettre qu’ils ne vont pas se laisser faire : «On ne peut pas faire une formation professionnelle sans avoir des amphithéâtres pour suivre correctement les cours. Il n’y a pas de possibilité de suivre nos travaux dirigés (TD) encore moins nos travaux pratiques (TP), ce qui est un paradoxe car nous parlons de la Numérique. Nous avons besoin de matériels, des outils de travail et surtout la stabilité. Nous avons longtemps réclamé ce droit mais jusqu’à présent rien n’y est fait.

Depuis deux longues années nous suivons cette formation sans en acquérir la moindre compétence et dans le cadre de la fin de formation, nous trouvons que la durée de la formation n’est pas suffisante, parce que si on fait le cumul de nos heures de cours on se rend compte qu’elles ne font même pas 8 mois de cours alors que deux années se sont écoulées, nous le dénonçons fermement. Il faut savoir que c’est eux qui nous ont délibérément orientés dans ce Centre. Nous n’avons pas choisi d’être là pour suivre cette formation. Actuellement, nous sommes un total de 500 étudiants qui souffrent de cette injustice et si nos revendications ne sont pas satisfaites nous n’hésiterons pas de passer à la vitesse supérieure», fait-il savoir.