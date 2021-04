Entraineur de l’Equipe RDC : Gourcuff et Broos candidats !

Même s’il n’a pas été officiellement limogé, le sélectionneur de la RD Congo, Christian N’Sengi, risque d’être prochainement poussé vers la sortie suite à la non-qualification pour la CAN 2021. Une dizaine de techniciens ont déjà postulé pour lui succéder. Parmi eux, on retrouve Christian Gourcuff et Hugo Broos, révèle le site Panafricanfootball en citant une source proche de la Fédération congolaise (Fecofa).

Le technicien français, passé par l’Algérie (2014-2016), est libre depuis son limogeage du FC Nantes en décembre dernier. De son côté, Broos est également libre après un passage à Ostende comme directeur sportif et le Belge, vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, se serait déjà entretenu avec le président de la Fecofa, Constant Omari, par visioconférence. Pour rappel, le Français Pascal Dupraz a également postulé, tandis que les Belges Marc Wilmots et Michel Preud’homme ont été sondés.