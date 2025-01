Environnement et Citoyenneté: Cité Lamy de Thiès remporte le premier prix du « Quartier le plus propre du Sénégal «

Le quartier Cité Lamy de Thiès est à l’honneur dans le cadre du programme « setal sunu reew », initié par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

En effet, en cohérence avec le thème du 7 décembre 2024, « Ensemble pour des quartiers propres et embellis » et du slogan « Gox yu set te taaru », une compétition « setal sunu gox » a été lancée, pour distinguer les quartiers les plus propres et les meilleures initiatives.

Et le comité de suivi a attribué le premier prix au quartier Cité Lamy, dans la commune de Thiès-Est. Le deuxième prix est revenu au quartier Diokkoul Ndiouréne de Rufisque et le troisième prix au village de Taiba Niassene dans la commune de Nioro à Kaolack.

La cérémonie de remise est prévue ce vendredi 3 Janvier à la Cité Lamy par le Ministre de l’Urbanisme