Escroquerie portant sur 34 millions de la Der/FJ : Le président de la Cees arrêté par la Dic

Le président de la Convergence des éleveurs pour l’émergence du Sénégal (Cees), Aliou Demba Sow, a été interpellé par la Division des investigations criminelles (Dic) et déféré au parquet.

Selon le journal Libération, il est « accusé d’escroquerie sur les deniers publics pour un montant s’élevant à 34 264 400 Fcfa ».

Cette arrestation fait suite à une plainte de la Délégation générale à l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes (Der/FJ), auprès de laquelle le « mis en cause avait contracté un prêt de 50 millions de Fcfa en juin 2021 pour une opération de Tabaski, un crédit dont il n’a honoré qu’un seul versement malgré de multiples relances ».

Face aux enquêteurs de la Dic, Aliou Demba Sow a reconnu les faits tout en tentant de se justifier. Il a affirmé avoir partagé l’argent avec 24 membres de son organisation, prétendant que ces derniers auraient ensuite refusé de rembourser sous prétexte qu’il s’agissait de « fonds politiques ».

Bien qu’il soutienne avoir récupéré une partie de la somme grâce à un huissier, le suspect n’a pu fournir l’identité que de neuf bénéficiaires sur les 24 annoncés. Parmi eux, quatre membres auditionnés ont confirmé la réception des fonds mais ont réfuté être au courant de leur origine, précisant que le président « leur avait juste dit de prendre les fonds pour relancer leurs activités ».