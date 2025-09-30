Espagne : 3 « Modou-Modou » arrêtés

Partager Facebook

Trois ressortissants sénégalais ont été interpellés par la Guardia Civil à la suite d’une violente bagarre qui a éclaté dans un bar fréquenté de la zone touristique.

L’information, rapportée par la presse locale espagnole et relayée par le quotidien Les Échos, fait état d’un affrontement particulièrement brutal entre quatre jeunes hommes d’origine sénégalaise, tous résidents à Arrecife, la capitale de l’île.

L’altercation s’est produite dans la nuit, alors que les intéressés partageaient, selon les premiers témoignages, un moment de convivialité qui a dégénéré en échange de coups violents. Des tables renversées, du mobilier endommagé et des traces de sang témoignaient encore de la brutalité des faits à l’arrivée des forces de l’ordre.

Deux des protagonistes ont été sérieusement blessés aux bras et aux mains et transportés à l’hôpital général d’Arrecife pour y recevoir des soins. Leurs jours ne sont pas en danger, mais les autorités prennent l’affaire très au sérieux, compte tenu de la violence de la scène.

Les enquêteurs de la Guardia Civil ont rapidement procédé à l’arrestation de trois individus identifiés par leurs initiales :

P.M., 27 ans M.D., 24 ans, M.S., 18 ans

Après leur garde à vue, les trois hommes ont été libérés sous conditions, mais devront comparaître devant un tribunal espagnol dans les prochains jours pour répondre de violences volontaires ayant entraîné des blessures. Des mesures de contrôle judiciaire pourraient être imposées en attendant le procès.