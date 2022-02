Espagne et Italie: Deux Sénégalais décèdent

Un Sénégalais a été retrouvé mort hier dans un appartement via Fiume, à Sulmona, en Italie. La victime nommée T.O.G est âgée de 31 ans. Après avoir déjeuné avec ses amis, le compatriote a été laissé seul dans l’appartement. Plus tard, ses amis se sont rendus à la maison et constaté son décès dont les circonstances ne sont pas encore élucidées. Une enquête est ouverte.

En Espagne, un marin sénégalais est mort dans un accident de bateau galicien dénommé « La Playa de Tambo ». Le drame est survenu hier alors que le navire basé à Marin, pêchait près des Malouines. Le marin sénégalais a péri alors que des tâches de pêche étaient en cours sur le navire. Pourtant le Sénégalais et les membres de l’équipage portaient tous des équipements de protection et respectaient toute la réglementation des risques professionnels.

Pour rappel, tout récemment, Abdoulaye Diome, 37 ans, membre d’équipage du bateau de pêche «Kaxarrana» de la société Chemaipa, a été victime d’un accident de travail en Espagne.