Etats généraux des transports publics: Le secteur du transport en conclave à Diamniadio

Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye organise à partir de ce lundi 19 août 2024, un séminaire de 4 jours portant sur la préparation des Etats généraux des transports publics.

Le document précise que le « président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a chargé le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens d’organiser les États généraux des transports publics pour favoriser une transformation rapide et complète du secteur ».

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens Malick Ndiaye, a annoncé samedi, que son département va procéder à l’intensification des contrôles routiers et au renforcement des sanctions pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement ou au retrait du permis de conduire en cas d’accident de la route.

Juste retenir que malgré les mesures de prévention et les nombreux appels à la prudence adressés aux usagers de la route, les accidents continuent d’être fréquents et meurtriers. Nous déplorons profondément cette situation’’, a dit samedi le ministre dans un communiqué faisant suite à un accident tragique qui s’était produit le même jour vers Koumpentoum (est) et entrainant 7 morts et des blessés.