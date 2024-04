Etats-Unis: Donald Trump dit vouloir laisser les Etats américains légiférer sur l’avortement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Donald Trump a affirmé lundi qu’il souhaitait laisser la main libre aux Etats américains pour légiférer sur l’avortement, semblant rejeter une interdiction à l’échelle nationale concernant cette question, au cœur de la campagne présidentielle. «Les Etats détermineront par vote ou par une loi, ou peut-être les deux. Quelle que soit leur décision, elle doit faire loi», a déclaré l’ex-président républicain dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social.

L’ancien président Donald Trump a déclaré lundi que le droit à l’avortement devrait être laissé aux États, offrant sa position la plus claire à ce jour sur l’une des questions les plus délicates et controversées de la politique américaine. « Mon point de vue est que maintenant nous avons l’avortement là où tout le monde le voulait d’un point de vue légal, les États le détermineront par un vote ou une législation, ou peut-être les deux. Et quelle que soit leur décision, cela doit être la loi du pays. Dans ce cas, c’est la loi de l’État », a déclaré Trump dans une vidéo publiée sur son compte Truth Social. « De nombreux États seront différents », a poursuivi Trump. « Beaucoup auront un nombre de semaines différent, ou certains seront plus conservateurs que d’autres, et c’est ce qu’ils seront. En fin de compte, tout dépend de la volonté du peuple.

Publicités

Trump avait précédemment suggéré qu’il pourrait soutenir une interdiction fédérale de 15 semaines avec des exceptions dans les cas d’inceste, de viol et lorsque la vie de la mère est en danger. Cependant, sa décision finale de renvoyer cette question politiquement délicate aux États et de ne pas soutenir une interdiction nationale a été rapidement dénoncée par une importante organisation de défense des droits à l’avortement, qui a déclaré que sa position n’allait pas assez loin.

Dans la vidéo de lundi, Trump a déclaré qu’il était « fièrement la personne responsable » de l’annulation par la Cour suprême de l’arrêt Roe v. Wade , ce qui, selon lui, a retiré la question « des mains fédérales et l’a amenée dans les cœurs, les esprits et le vote du personnes dans chaque État.

L’ancien président n’a pas indiqué le nombre de semaines de grossesse au cours desquelles il jugeait opportun d’interdire l’avortement, mais a réitéré son soutien à certaines exceptions. Il avait déjà publiquement ridiculisé les interdictions d’avortement pendant six semaines dans les États, les qualifiant de « terribles » et a reconnu que le débat sur la procédure tourmentait les républicains dans les urnes depuis que la décision Dobbs de la Cour suprême a éliminé les protections fédérales contre l’avortement.

Trump a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’il ferait une « déclaration » sur l’avortement lorsqu’on lui demanderait de parler de l’interdiction de l’avortement pendant six semaines en Floride , qui devrait devenir loi après une récente décision de la Cour suprême de l’État. La vidéo de Trump lundi a suscité une réaction immédiate de la part du principal groupe anti-avortement Susan B. Anthony Pro-Life America, qui a fixé une interdiction nationale de 15 semaines comme norme pour les candidats républicains à la primaire présidentielle.