La représentante de New York Elise Stefanik, choisie par le président élu Donald Trump pour être l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, refuse désormais de maintenir sa précédente initiative en faveur de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN une position qu’elle avait autrefois qualifiée d’essentielle à la stabilité régionale.

Son bureau a également refusé de dire si elle pensait toujours que la Russie avait commis un génocide en Ukraine, comme elle l’avait déclaré en 2022. En 2022, Stefanik a exhorté l’OTAN à accueillir le pays, en particulier dans un contexte d’invasion russe. À l’époque, elle avait plaidé en faveur d’une aide militaire importante, soulignant la fourniture antérieure de missiles Javelin par l’administration Trump.

« J’ai vu à quel point l’Ukraine est importante pour la région », a-t-elle déclaré. « Elle doit être admise dans l’OTAN et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour lui fournir des munitions et des javelots. Et n’oubliez pas que les javelots ont été fournis sous l’administration Trump. » Ses commentaires à l’époque reflétaient la forte position pro-ukrainienne qui s’alignait sur le large soutien bipartisan apporté à Kiev dans les premiers jours du conflit.

La non-réponse de Stefanik sur l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’OTAN intervient alors que l’opinion publique sur l’aide à apporter s’est éloignée du soutien initial des États-Unis à l’Ukraine, Trump et d’autres républicains exprimant un scepticisme croissant quant au rôle de l’aide militaire et financière américaine dans le conflit prolongé qui dure depuis plus de deux ans et demi.

Les actions de Stefanik à la Chambre des représentants ont également évolué en fonction de l’opinion publique. Elle a d’abord défendu une législation pro-ukrainienne et soutenu de nombreuses sanctions contre la Russie ainsi que plusieurs séries d’aides militaires à l’Ukraine. Mais en avril, elle a voté contre un programme d’aide de 60 milliards de dollars à l’Ukraine, invoquant des inquiétudes concernant les dépenses et affirmant qu’il était préférable de donner la priorité à la crise à la frontière sud.