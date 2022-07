États-Unis : manifestations après la vidéo d’un homme noir criblé de balles par la police

La police d’Akron, dans l’Ohio, a publié dimanche la vidéo montrant la mort de Jayland Walker, un homme noir de 25 ans, atteint de 60 balles de la police qui cherchait à l’arrêter pour une infraction routière. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère.

Des centaines de personnes ont manifesté dimanche 3 juillet à Akron, dans l’Ohio (nord des États-Unis), après la diffusion d’une vidéo montrant l’homicide par des policiers d’un homme noir qui, selon son avocat, a été atteint par 60 balles. Alors que les autorités ont appelé au calme, une foule a défilé en direction de l’hôtel de ville avec des banderoles réclamant « Justice pour Jayland ».

Jayland Walker, 25 ans, a été tué le 27 juin alors qu’il fuyait des policiers à pied après une poursuite en voiture consécutive à une tentative d’interpellation pour infraction routière. Une vidéo très violente diffusée dimanche par la police montre le jeune homme être criblé de balles. Des associations antiracistes avaient appelé à une quatrième journée de manifestation dimanche dans cette ville de 190 000 habitants proche de Cleveland. Ces rassemblements sont restés pacifiques, à l’exception d’un moment de tension lorsque des manifestants se sont approchés d’un cordon de policiers et les ont invectivés.

À l’issue du premier rassemblement, une foule était restée dans la rue pour protester à la tombée de la nuit. Aucune violence n’avait été signalée. Cependant, par crainte de troubles, les autorités ont placé des équipements lourds, comme des chasse-neige, autour du commissariat de police pour le protéger.

Deux vidéos

D’abord avares d’informations sur l’incident, les autorités d’Akron ont finalement dévoilé dimanche deux vidéos. L’une est une compilation de vidéos et de captures d’écran de caméras individuelles de policiers, accompagnée d’un commentaire. La seconde est une séquence complète de la poursuite et de la fusillade, issue également d’une caméra de policier. Le commentaire avance que Walker n’a pas arrêté sa voiture et a pris la fuite au volant, que la police a commencé une course-poursuite et que plusieurs agents ont affirmé qu’un coup de feu avait été tiré du véhicule de Walker.

Après plusieurs minutes de course-poursuite, Walker est sorti de sa voiture encore en mouvement et s’est enfui à pied. Les policiers ont alors tenté en vain de le maîtriser avec des tasers.

« Menace mortelle »

Plusieurs d’entre eux l’ont suivi sur un parking. Les images sont trop floues pour distinguer clairement ce qu’il s’est passé ensuite mais la police a assuré dans un communiqué que l’homme de 25 ans s’était comporté d’une façon ayant fait craindre une « menace mortelle ». Tous les policiers présents ont ouvert le feu, tirant de nombreuses balles. Walker a été déclaré mort sur place.

Cet incident rappelle d’autres morts d’hommes noirs lors d’interactions avec la police, des drames qui ont déclenché un grand mouvement contre le racisme et les violences policières.

« Beaucoup voudront exprimer leurs griefs en public et je soutiens pleinement le droit de nos résidents à se réunir pacifiquement », a déclaré le maire de la ville Dan Horrigan, assurant avoir « le cœur brisé ». « Mais j’espère que la population sera d’accord sur le fait que la violence et la destruction ne sont pas la solution », a-t-il plaidé lors d’une conférence de presse. L’édile a aussi annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante.