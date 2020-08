Etats-Unis: Un policier du Wisconsin tire sept fois dans le dos d’un Noir devant ses enfants

Jacob Blake est grièvement blessé. La publication d’une vidéo sur Facebook a contraint le comté de Kenosha à décréter un couvre-feu, alors que des émeutes ont éclaté dimanche soir.

Un homme du nom de Jacob Blake est entre la vie et la mort après s’être fait tirer dessus par un policier de la ville de Kenosha, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis, dimanche 23 août peu après 17 heures, heure locale, selon plusieurs médias américains dont CNN.

Les circonstances du drame restent confuses. Dans une vidéo de la scène diffusée sur Facebook, on voit deux agents ordonner à cet homme noir d’obtempérer. Jacob Blake leur tourne le dos sans réagir et ouvre la porte côté conducteur d’un SUV gris. Tandis qu’il monte dans le véhicule, l’un des deux agents le retient par le débardeur, avant de pointer son arme sur lui et de lui tirer dans le dos à au moins sept reprises. Selon la police, le suspect a été immédiatement pris en charge et transporté vers un hôpital de Milwaukee.

La police dit avoir été appelée sur place à la suite d’un « incident domestique ». Dans un communiqué, le gouverneur du Wisconsin Tony Evers a identifié la victime, indiquant que l’homme était grièvement blessé : « Ce soir, Jacob Blake s’est fait tirer dans le dos en plein jour, à Kenosha. Je me joins à sa famille, ses amis et ses voisins dans l’espoir sincère qu’il ne succombera pas à ses blessures. Bien que nous n’ayons pas encore tous les détails, nous savons qu’il n’est pas le premier homme noir à être impitoyablement abattu par les forces de l’ordre de notre pays. »

Emeutes à Kenosha

Selon l’avocat des droits civiques Benjamin Crump auprès de CNN, trois fils de Jacob Blake étaient dans la voiture au moment où il a été abattu. « Ils ont vu un policier tirer sur leur père. Ils seront traumatisés à vie. Nous ne pouvons laisser les forces de l’ordre violer leur devoir de nous protéger. Nos enfants méritent mieux ! », écrit-il sur Twitter.

Le comté de Kenosha a décrété un couvre-feu général dans la foulée. Comme on peut le voir sur des images de la chaîne ABC, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser « des centaines » de manifestants qui s’étaient rassemblés dans les rues de Kenosha dimanche soir, en réaction à la diffusion de la vidéo du drame sur Facebook.

La justice du Wisconsin a annoncé le lancement d’une enquête sur cette affaire, qui intervient trois mois après la mort de George Floyd, Afro-Américain tué par la police à Minneapolis, qui a relancé le mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis.