Ethiopie : éclairage sur les raisons du cessez-le-feu au Tigré

Le Ronald Kato revient sur les événements ayant poussé à un cessez-le-feu au Tigré après plus de huit mois de conflit entre les forces fédérales éthiopiennes et le Front de Libération du Peuple du Tigré (TPLF).

Il existe différents scénarios. Le premier : le scrutin qui a eu lieu en Éthiopie il y a une semaine. Les résultats ne sont pas encore connus, mais on s’attend à ce que le Parti de la Prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed l’emporte. Avec un nouveau mandat, et tous les doutes et les questions concernant sa légitimité étant levés, je pense qu’Abiy Ahmed se sent suffisamment confiant pour engager les Tigréens dans des pourparlers.

La deuxième possibilité concerne la dynamique sur le champ de bataille. Avant même la déclaration de cessez-le-feu de lundi, nous recevions des rapports indiquant que l’armée éthiopienne subissait une série de lourdes pertes. Par conséquent, la réalité du champ de bataille aurait pu pousser Addis-Abeba à envisager un cessez-le-feu. En outre, la pression internationale a été immense. Elle est intervenue dès le premier jour du conflit en novembre dernier.

Il y a environ deux semaines, l’Union africaine a annoncé qu’elle commençait sa propre enquête sur les rapports d’atrocités commises au Tigré. Par conséquent, une combinaison de ces scénarios permet d’expliquer pourquoi un cessez-le-feu a été décrété à ce moment-là.

l sera intéressant de voir ce qui va se passer. Jusqu’à présent, les forces éthiopiennes se sont retirées de leurs positions à Mekele, qui ont été rapidement reprises par les forces du Front populaire de libération du Tigré. On ne sait pas exactement jusqu’où elles vont s’éloigner du Tigré.

Cependant, les forces gouvernementales éthiopiennes ne sont pas les seules à se battre au Tigré. Vous avez également des forces érythréennes – des troupes étrangères qui se battent au Tigré. Il y a aussi les forces de l’administration régionale d’Amhara, cette province qui se trouve juste à côté du Tigré. Il existe des différends historiques entre les Amharas et les Tigréens.

Par conséquent, si les forces éthiopiennes pourraient se retirer du Tigré, personne ne sait ce qu’il adviendra des forces érythréennes qui ont leurs propres griefs contre les Tigréens, et des forces de défense de l’Amhara, qui ont des différends et des litiges fonciers très anciens avec les Tigréens.