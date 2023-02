Ethiopie : La 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA prend fin ce Vendredi

Le président de la Commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat, a déclaré que l’évaluation des dix premières années de l’Agenda du développement continental montre une nette progression malgré un long chemin à parcourir, lors de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, à Addis Abeba.

La 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine prend fin vendredi après deux jours intense d’échange diplomatique entre les ministres des affaires étrangères des Etats membres. La réunion s’est tenue sous le thème : « L’année de l’AfCFTA : accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ». S’adressant au conseil exécutif, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que l’évaluation de la première décennie de l’Agenda 2063 de développement continental de l’UA montre une progression mais que le continent a encore un long chemin à parcourir. « Afin de répondre aux besoins des populations africaines, l’UA a cherché des solutions à long terme en créant des institutions et en augmentant la capacité de production des industries alimentaires et médicales. Actuellement, la construction du siège du Centre africain de contrôle des maladies est presque achevée, le pays hôte du siège de l’Agence africaine des médicaments a été sélectionné, et ces travaux de mise en place progressent régulièrement, » a-t-il déclaré.

Parallèlement, le secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, Antonio Pedro, a appelé les pays africains à déployer des efforts concertés en vue de la réalisation de la zone de libre-échange continentale.

« Dix États membres n’ont pas encore ratifié l’accord, et nous ne devons pas les laisser à la traîne. Je leur demande de le faire rapidement. Deuxièmement, cela fera bientôt quatre ans que l’accord AfCFTA est entré en vigueur. Malheureusement, ces quatre années ont également confronté l’Afrique à de multiples chocs. Ce n’est que par une mise en œuvre accélérée et efficace de l’AfCFTA que l’Afrique pourra se doter d’amortisseurs suffisants pour renforcer sa résilience, » a-t-il rappelé.

La réunion du Conseil exécutif devrait examiner le projet à l’ordre du jour de la 36e session ordinaire de la Conférence de l’UA, qui doit débuter samedi.