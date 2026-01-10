Uploader By Gse7en
Eumeu Sène obtient sa licence

10 janvier 2026 Sport

La situation de Eumeu Sène est désormais clarifiée. L’ancien « Roi des arènes » a officiellement obtenu le renouvellement de sa licence auprès du Comité national de gestion (CNG) de lutte, levant ainsi les doutes qui planent sur la suite de sa carrière.

Ayant atteint l’âge de 45 ans, seuil fixé pour la retraite, le leader de l’écurie Tay Shinger devait impérativement se soumettre à des examens médicaux approfondis. Sur demande de la commission médicale du CNG, le lutteur a été consulté par des spécialistes et soumis à des tests rigoureux.

Au terme de ces examens, il a été déclaré apte à poursuivre sa carrière. Selon son agent, Landiang, dont les propos sont repris par le quotidien sportif, la licence a été formellement validée ce jeudi. « Tout est bien qui finit bien », a-t-il précisé, confirmant que le dossier médical a levé toutes les réserves de l’instance dirigeante.


Son poulain peut désormais se projeter sereinement vers son prochain combat prévu le 19 avril prochain contre Ada Fall. Un duel organisé par Gaston Productions.

