Excaf Telecom : Les travailleurs réclament 13 mois de salaires

Les travailleurs d’Excaf réclament 14 mois d’arriérés de salaires. Les travailleurs du groupe Excaf Télécom ont tenu hier, un sit-in devant les locaux de ladite entreprise pour protester contre les nombreux retards de salaires durant 13 mois, causés par la mauvaise gestion du directeur. A cet effet, ils dénoncent le dilatoire de la direction qui ne respecte pas le paiement des salaires. Ils menacent de passer le cap supérieur si toutefois rien n’est fait.

Arborant des brassards rouges, les travailleurs du groupe Excaf Télécom ont tenu hier un sit-in devant les locaux de ladite entreprise pour réclamer des arriérés de salaire allant de 4 à 13 mois. « Si le directeur ne réagit pas, on a un plan d’action mûrement réfléchi. Aujourd’hui, c’est le point de presse, attendez-vous dans la semaine qu’on appelle à une grève générale », a déclaré Mamadou Lamine Ndiaye, le chargé de la communication de la section Synpics Excaf Télécom.

Devant les locaux de ladite entreprise, ces travailleurs alertent le président de la République par correspondance écrite pour qu’il daigne jeter un coup d’œil sur la gestion d’Excaf. Dans le but d’éclaircir l’opinion nationale par rapport à la situation qu’ils vivent depuis 8 ans « Nous soupçonnons un détournement d’objectif à Excaf Télécom. Comment une entreprise comme celle-ci qui brasse des millions peut rester deux mois sans payer ses salariés ? »

Dans la même veine, ces travailleurs disent avoir tout tenté pour joindre la direction. Ils ont donc jugé nécessaire de s’adresser à la presse pour partager leur souffrance et exiger leurs droits. Beaucoup d’employés n’ont pu résister et ont préféré démissionner. « A l’heure où je vous parle nous n’avions eu aucun contact avec l’administration qui attend toujours qu’on annonce un mouvement d’humeur pour nous appeler et nous faire miroiter des promesses à n’en plus finir », explique Mamadou Lamine Ndiaye. Pour finir, ces travailleurs comptent mettre en branle un plan d’actions sous peu.

DJANGA DIA