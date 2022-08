Expresso : Une polémique s’élève entre la direction et les travailleurs

Rien ne va plus entre les travailleurs de Expresso Sénégal et la Direction générale malgré l’intervention du ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara. Face à la presse, ce lundi 29 août, l’évolution de la situation des 50 licenciés.

L’ARTP a été saisie par les délégués du personnel de la 3e opérateur de téléphonie mobile suite à des projets de licenciement pour motif économique. Sur la base de cette saisine au sujet d’un litige à connotation purement sociale, l’ARTP devait d’abord asseoir sa compétence pour intervenir. Ladite compétence découle des textes en vigueur qui confèrent les missions ci-après : protection des consommateurs qui ont un droit de continuité du service public qui leur est rendu ; la protection des employés du secteur, bref, la préservation et la promotion des emplois ; la protection des opérateurs qui sont des investisseurs au Sénégal parce que titulaires de licence », rappelle le directeur de l’ARTP, Abdoul Ly.

Sur le fondement des considérations ci-dessus, l’ARTP s’est saisie de l’affaire en qualité de médiateur afin de trouver une solution heureuse. A l’état actuel, le processus est en cours et que l’ARTP espère un dénouement heureux de cette affaire. Selon les employés de Expresso Sénégal, les séances de réunions entre les dirigeants du Syndicat des travailleurs de Expresso Sénégal et le ministre Yankoba Diattara, n’ont pas abouti à des solutions concrètes. En effet, malgré la décision de l’Etat du Sénégal allant dans le sens d’une annulation pure et simple du licenciement abusif, Expresso Sénégal oppose un refus catégorique à travers le blocage des comptes des employés concernés.

Une situation qui pousse les employés de Expresso Sénégal à demander au chef de l’Etat, Macky Sall, d’expulser le directeur général de Expresso du pays. Aussi, ils dénoncent l’arrogance et le manque de respect notoire de la direction d’Expresso à l’égard de nos autorités et du Sénégal.