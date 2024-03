Faire des baguettes à la maison

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ingrédients :

750g de farine (j’utilise de la T45 blé)

20g de levure fraîche de boulanger (c’est mieux) ou 8g de sèche 5g + de sel 480ml d’eau Dans un grand saladier, mélanger farine, et sel.

Délayer la levure et l’eau ensemble On verse la farine et on pétris, pendant au moins 10-15 min.

Ensuite, couvrir avec un torchon et laisser pousser 1h à température ambiante. Préchauffer le four à 230°C Récupérer la pâte, surtout ne pas la dégazer. Diviser la pâte ainsi obtenue en 4 pâtons de poids identique ou + Enroulez chaque morceaux en faisant des pliages successifs et former des boudins. Disposez la soudure des boudins côté plaque.

Laissez pousser 15 minutes environ sous un torchon. Avec l’aide d’une lame, faites des incisions en biais. Puis mettre à mi hauteur en jetant de l’eau froide dans le lèche frite juste avant de fermer le four.

Laisser cuire pendant 25 minutes environ (La encore tout dépend du four, de comment on aime son pain…) !!

info en plus : Le papier sulfu n’est pas obligatoire, mais si vous le mettez il faudra l’enlever avant la fin de cuisson pour lui permettre de bien dorer en dessous. Je n’ai pas eu à le faire personnellement, mais une fois ça m’est déjà arrivé de devoir le retirer et de prolonger un peu la cuisson.