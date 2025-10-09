Farba Ngom saisit la Cour suprême

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La chambre d’accusation a confirmé ce mercredi l’ordonnance du juge refusant à Farba Ngom la liberté provisoire. Mais, elle a ordonné son transfèrement dans un centre hospitalier pour y recevoir des soins adaptés à son état de santé.

Ses avocats, qui contestent la décision, prévoient de l’attaquer. «Nous allons faire un recours en cassation», annonce Me Baboucar Cissé de la défense, dans un entretien paru ce jeudi dans L’Observateur.

Le robe noire argumente : «Nous allons saisir la Cour suprême parce que nous estimons que la chambre d’accusation devait simplement ordonner la levée du mandat de dépôt parce que la chambre elle-même avait annoncé la couleur.»

Me Cissé rappelle que «dans deux arrêts, numéros 55 et 56, en date du 1er août 2025, dans la même affaire, la chambre avait dit que, puisqu’il y avait une contre-expertise en cours, la libération de M. Farba Ngom serait prématurée et qu’il fallait attendre les résultats de la contre-expertise. Maintenant, la contre-expertise a été faite par les médecins qui ont été désignés. Ces médecins ont conclu à l’incompatibilité de l’état de santé de Farba avec la vie en milieu carcéral, au même titre que le précédent expert médical. Donc, la conséquence que devait en tirer la chambre, c’était d’ordonner la levée du mandat de dépôt».

En passant outre, la chambre d’accusation fait dire à Me Baboucar Cissé que Farba Ngom «est un malade qui est séquestré» Qu’il «doit être libre».