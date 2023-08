Fausse grossesse : Maman Coundoul déférée

Rebondissement dans l’affaire Maman Coundoul qui a inventé une fausse grossesse et un faux Kidnapping.

Mame Fama Coundoul et ses trois complices arrêtés, seront déférés ce lundi 21 Août 2023. Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs et diffusion de fausses nouvelles. Mais Maman Coundoul est poursuivie également pour escroquerie à la grossesse.

Maman Coundoul, enceinte de 9 mois, qui avait disparu, a été retrouvée saine et sauve, ce mercredi 16 aout 2023 à Castor chez son ami Oumy Ndao qui l’avait hébergée. Fama Coundoul n’a jamais été enceinte. C’est une histoire montée de toutes pièces par la nouvelle maman qui a tenté de faire croire à sa famille, à sa belle-famille et aux gendarmes enquêteurs qu’elle est en état grossesse.

Elle avait simulé une grossesse dans le but de l’obliger à avouer un … crime qu’il aurait commis avec son frère Souelymane Coundoul. En réalité, Fama Coundoul a reconnu avoir élaboré tout le plan autour de sa fausse disparition et le « kidnapping » pour soutirer de l’argent à son mari Oumar Coundoul, qui exerce le métier de Gp entre le Sénégal et l’Espagne. Pour réussir ce vil projet qui a capoté, elle s’est appuyée sur Amadou Wellé qui faisait chanter son mari, allant même jusqu’à lui réclamer la somme de 1,2 million de Fcfa.